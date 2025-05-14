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Of'ta 1. Sınıf Öğrencileri İçin Okuma Yazma Etkinliği Düzenlendi

Of'ta 1. Sınıf Öğrencileri İçin Okuma Yazma Etkinliği Düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesindeki 28 Şubat İlkokulu, 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmeleri dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Program, İstiklal Marşı ile başladı ve öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti.

Trabzon'un Of ilçesinde 28 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmeleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlatan video gösterisinin ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesinde emeği geçen öğretmenler ile okul yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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