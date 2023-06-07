Of Sahili Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Kapsamında Temizlendi

Trabzon'un Of ilçesi sahili, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında temizlendi.

Öğrencilerin de katılımıyla organize edilen etkinlikte, çevre bilincini artırmak ve haftanın önemine dikkat çekmek amacıyla sahildeki atıklar toplandı.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, çevreye karşı herkesin sorumlu olduğunu belirterek, "Havanın, suyun, toprağın korunması için hepimizin yapacağı çok şey var. Çevreyi ne kadar iyi korursak o kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşarız. Sizlerin bu bilinçte olmanız geleceğimiz için çok önem arz ediyor. Hepinize sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın mutluluğunu diliyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İsmail Yıldırım İlkokulu ve Aliş Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı.