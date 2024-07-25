Of Kaymakamı, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilçede ilk 3'e giren öğrencileri kutladı.

Demirer, makamında bir araya geldiği öğrenciler Fatma Esmanur Taş, Neslihan Albayrak, Berat Çilingir ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik eden Demirer, "Sizlerin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum." dedi.

Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette öğrencilere altın ve kitap hediye etti.