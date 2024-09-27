Of ilçesinde Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Toplantısı Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçelerindeki eğitim kurumlarına hizmet sunan Of Rehberlik ve Araştırma Merkezince, ilçelerde görevli rehberlik öğretmen ve psikolojik danışmanların katılımıyla Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda planlama toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, rehberlik hizmetlerinin eğitimin önemli parçası olduğunu söyledi.

Bu alandaki çalışmalara her daim öncü olmaya gayret ettiklerini belirten Kabahasanoğlu, "Sizlerin eğitim öğretimdeki etkiniz çok önemli. Sizlerin özverili çalışmalarınız, olaylara yaklaşımlarınız sayesinde ben inanıyorum ki birçok sorun daha olmadan engellenecektir." dedi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı, Kabahasanoğlu'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti.