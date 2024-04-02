Of ilçesinde Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nden Farkındalık Yürüyüşü

Of ilçesinde Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezince farkındalık yürüyüşü yapıldı.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında araçlarla yapılan şehir turunun ardından Atatürk Caddesi boyunca Of Belediyesi önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Of Belediyesi önünde öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu, Özel Dayıoğlu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini etkinlikten dolayı tebrik ederek, "Bu vesile ile rahmetli kurucu Müdürümüz Hüseyin Dayıoğlu'nu da rahmetle anıyoruz. Toplum olarak bu özel yavrularımızı ne kadar anlarsak o kadar onların hayatı kolaylaşır ve onlar mutlu olur. Bizler kurum olarak her daim onların yanında ve işlerini kolaylaştırıcı olmaya gayret ediyoruz." dedi.