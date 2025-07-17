Of İlçesi Jandarma Komutanlığına Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk Atandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden Of ilçesine atanarak göreve başlayan Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, asayiş ve güvenlik için çalışacağını açıkladı.
Of İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk görevine başladı.
Çelenk, yaptığı açıktlamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden Trabzon'un Of ilçesine geldiğini söyledi.
Göreve başladığını dile getiren Çelenk, "Devletimizin emrinde halkımızın asayiş ve güvenliği noktasında çalışma azim ve gayreti içinde olacağız." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel