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Of Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

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Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Sergiye katılanlar, kursiyerlerin ürettiği el emeği eserleri görme fırsatı buldu.

Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenleri tebrik etti.

Yapılan çalışmaların, eğitimin gerçek anlamda tabana yayıldığını gösterdiğini belirten Demirer, "Merkezimiz maşallah fabrika gibi üretim yapıyor. Haklı talepleriniz ve çalışmalarınızda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu ise sergide, kursiyerlerin tarafından üretilen el emeği, göz nuru 2 bine yakın eserin yer aldığını ifade ederek, "Yaygın eğitimi en az örgün eğitim kadar önemli görüyoruz. 7'den 70'e tüm Of'a hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla Bakanlığın koyduğu hedefin üzerinde kurs ve kursiyer sayısına ulaştık." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin de kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek. 1 Ocak 2024'ten bu zamana kadar 260 kurs açıp 4 bin 50 kursiyere ulaştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Of Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmeni Halil Yavuz ve ekibi mini konser verdi.

Programda başarılı çalışmaları dolayısıyla öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür belgesi verildi.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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