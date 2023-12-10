Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Filistin'e Destek İsrail'i Kınadı

Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yaparak İsrail'in yaptığı katliamı kınadı. Dernek üyeleri, Samsun Onur Anıtı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde " Filistin'e Destek İsrail'i Kınama" amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Samsun Onur Anıtı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in yaptığı katliamı kınadı.

Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Nuri Sarı, basın açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde büyük bir katliama başladığını dile getirdi.

İsrail'in, çocuk, kadın ve yaşlıların dahil olduğu sivillere yönelik katliamını kınadıklarını bildiren Sarı, "İsrail, orantısız güç kullanarak gerçekleştirdiği insanlık dışı bu saldırılarla önce Gazze'yi insansızlaştırmaya sonrasında da kendi vatandaşlarını Filistinlilerin yerine koyarak yeni bir işgal hareketine zemin hazırlıyor." dedi.

Bölgedeki huzurun tesis edilebilmesi ve Filistin'de yaşanan insanlık dışı muamelelerin bir an önce sona ermesi için 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası camiayı göreve çağırdıklarını bildiren Sarı, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden hareketle İsrail'in bölgedeki sadırlarını acilen sona erdirmesini ve böylelikle akan kanın dinerek, mazlumların mağduriyetinin giderilmesini istiyor, insani değerlere dayalı adil ve hakkaniyetli bir tavır ortaya konmasını bekliyoruz. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklediğimizi kamuoyunun dikkatine arz ediyoruz."