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Of Belediye Başkanı Salih Salih Sarıalioğlu Rehberlik Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti

Of Belediye Başkanı Salih Salih Sarıalioğlu Rehberlik Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Of Belediye Başkanı Salih Salih Sarıalioğlu, Rehberlik Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek eğitimcilerle bir araya geldi. Eğitime olan desteklerini vurgulayan Sarıalioğlu, yeni göreve başlayan öğretmenlere başarılar diledi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Rehberlik Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Sarıalioğlu, merkezi ziyaretinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Hasan Tekke, Osman İşçi, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitimi en önemli mesele olarak gördüklerini belirten Sarıalioğlu, bu anlamda her zaman ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sarıalioğlu, merkezde göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik ederek, "Sizler, bizim için çok önemlisiniz. İlçemize hoş geldiniz, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Akyüz ise öğretmenlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizler alanda eğitim ordumuzun fedakar neferlerisiniz. Bakanlığımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında sizlerin önemi çok büyüktür. Sizlerin dokunacağı çocuklar, hayatlarına yön vereceğiniz öğrenciler yarın bu ülkeye ne kadar büyük etki yapacak onu bugün bilemeyiz. Yaptıklarınızın önemi yarın daha iyi anlaşılacaktır. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimize hayırlı olsun, tüm arkadaşlarımıza da üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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