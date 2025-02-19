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Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Gazze İçin Kermes Etkinliği

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Gazze İçin Kermes Etkinliği
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Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'ye yardım amacıyla kermes etkinliği düzenledi. Öğrenciler ev yapımı yiyeceklerini sattı, katılım gösterenler arasında Of İlçe Milli Eğitim Müdürü de yer aldı. Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze için kermes etkinliği yaptı.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin de katıldığı kermeste, öğrenciler evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek satışa sundu.

Kermesi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermeste toplanacak gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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