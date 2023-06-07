OEDAŞ, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yaptı

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çalışan ve gönüllülerle çevre temizliği yaptı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, faaliyet alanı olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yanında, fidan dikimi ve çevre temizliğine ilişkin etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çalışan ve gönüllülerle çevre temizliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Afyonkarahisar'da Sinanpaşa Yörükpazarı, Bilecik'te Pelitözü Göleti, Eskişehir'de Kocakır, Kütahya'da Kütahya Kent Ormanı, Uşak'ta ise Üzeyir Yaylası'nda çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, faaliyet alanı olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yanında, fidan dikimi ve çevre temizliğine ilişkin etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"OEDAŞ olarak daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da faaliyet alanımız olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yapmakla kalmıyor, fidan dikiminden çevre temizliğine pek çok etkinlik düzenliyor veya bu tür etkinliklerde çalışanlarımızın gönüllü katılımlarıyla yer alıyoruz. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine de temizlik çalışmaları yaparak destek verdik. Hiç kuşkusuz en büyük temennimiz, bu çevre temizliğine gerek olmayan, her zaman temiz kalan bir dünyada yaşamak. Ancak o güne kadar biz bu çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz."