OEDAŞ Ekipleri Hatay'da Görevine Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman'da elektrik arzının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için çalışmalarını tamamlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri görevlerine Hatay'da devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman'da elektrik arzının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için çalışmalarını tamamlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri görevlerine Hatay'da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Adıyaman'da dört ay boyunca çalışan OEDAŞ ekiplerinin bir sonraki görev yeri Hatay oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, Adıyaman'da 10 günde bir değişen 12 grup halinde toplam 374 şirket çalışanının arama kurtarma ve elektrik arzı çalışmalarında yer aldığını belirterek, "Ekibimizde saha çalışanlarımızın yanı sıra iş güvenliği uzmanlarımız ve ekip yöneticilerimiz yer aldı. Bununla birlikte her türlü ekipman desteğini de sağladık." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı itibarıyla yeni görev yerlerinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"13. ekibimiz Hatay'da çalışmalarına başladı. Ekipteki 11 arkadaşımız bu kadim şehrimizin eski enerjisine kavuşması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürecek. Bu çalışmalarda da yine kendi hizmet bölgemizden bölgeye ulaştırdığımız ekipmanları kullanacaklar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz."