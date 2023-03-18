Oecd Kırılgan Ekonomik Toparlanma Öngörüyor

ROMA, 18 Mart (Xinhua) -- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Cuma günü dünyanın koronavirüs pandemisinin etkilerinin ve Rusya ile Ukrayna çatışmasının ardından ekonomik anlamda "kırılgan bir iyileşmenin" ortasında olduğunu söyledi.

ROMA, 18 Mart (Xinhua) -- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Cuma günü dünyanın koronavirüs pandemisinin etkilerinin ve Rusya ile Ukrayna çatışmasının ardından ekonomik anlamda "kırılgan bir iyileşmenin" ortasında olduğunu söyledi.

OECD tarafından Cuma günü yayınlanan Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Ukrayna krizinin yarattığı enerji arzı sorunları ve enflasyon gibi kalıcı etkilerin azalmasıyla küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,6 büyüyeceği ve ardından 2024'te büyüme hızının yüzde 2,9'a çıkacağı tahmin edildi.

OECD yaptığı açıklamada, "Düşen enerji fiyatları, küresel görünümde ılımlı bir iyileşmeye katkıda bulundu" dedi.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 büyüyerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacağı, ABD ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,5 ve 2024'te yüzde 0,9 büyüyeceği öngörüldü.

OECD ülkelere, enflasyonu düşürmeyi amaçlayan para politikalarını sürdürme, mali desteği en çok etkilenen sektörlere hedefleyerek sağlama ve daha fazla ekonomik büyümeyi tetikleyecek adımlar atma konusunda tavsiyelerde bulundu.