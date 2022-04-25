Odunpazarı'nın kardeş çocukları Kılıçdaroğlu ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı "102 Çiçek Çocuk Değişim Programı" canlı bağlantısında; Ukrayna, Filistin ve Suriye'nin de aralarında olduğu 11 farklı ülke, Balkanlar'dan 15 Belediye, Türkiye'den de 10 ev sahibi belediye ile Balkan Masası Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yer aldı. 204 çocuk çocuğun bir araya geldiği canlı bağlantıda, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Canlı bağlantıya katılan 10 ev sahibi belediyeden biri de Odunpazarı Belediyesi idi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, canlı bağlantıya Odunpazarı Belediyesi'nin Kanlıkavak Parkında gerçekleştirdiği Çocuk Şenliğine katılmak üzere Eskişehir'e gelen Odunpazarı Belediyesinin kardeş belediyelerinden Kosava Jakova ve KKTC Lefke'den çocuklar ve Odunpazarı'ndan Beyza Zor ile katıldı.

Programa katılan çocuklar, kendilerine bu günü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. 23 Nisan'ı coşku ile kutladıklarını kaydeden çocuklar, yaşadıkları şehirleri anlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı. Yayın sırası Odunpazarı'nda geldiğinde ilk sözü ev sahibi olarak Beyza Zor aldı. Beyza Zor'un ardından Jakova'dan Rumejsa Nushi ve Lefke'den Ünsal Uzunoğlu konuştu.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliğine ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programına katılmaktan gurur duyduğunu söyleyen Zor, Nushi ve Uzunoğlu, kardeş belediyeler kapsamında başka ülkelerden çocuklarla tanışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Zor, Nushi ve Uzunoğlu, "Bize bu fırsatı tanıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanımız Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun" dedi. Ardından da Lefke'den Metin Sonat söz aldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Metin Sonat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet etti.

Çocuklardan sonra söz alan Başkan Kurt, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

"ÇOCUKLARIN BÜTÜN İSTEKLERİ GERÇEKLEŞSİN"

Barış ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Dünya çocuklarını bir araya getirerek çocukların birbirini tanımasına imkan sağladığı için belediye başkanlarına teşekkür etti. Çocukların dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, yeni bağımsız ve güçlü bir devleti inşa etti. Bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Biz o nedenle Filistin halkının yanındayız" dedi. Çocukların bütün isteklerinin gerçekleşmesini dileyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında Ukrayna'da yaşanan savaşa da değindi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ukrayna'da zor ve acılı bir tablo var, biliyorum. Ukrayna halkının yanındayız. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Bütün çocuklar sevinsin. Barış, huzur, sevgi olsun. Bütün çocuklar gülebilsin, oynayabilsin."

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