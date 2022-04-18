Odunpazarı'ndan anne çocuk etkinliği

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Çöpe atılan geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, anne ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Çocukları ile birbirinden güzel anılar biriktiren anneler, Odunpazarı'nda 'kadınlar' ve 'çocuklar' için hayata geçirdiği projeler nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarını sürdürüyor. Vadişehir Mahallesinde bulunan Türkan Saylan Halk Merkezi'nde anne çocuk etkinliği düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, bu etkinlikle hem çöpe atılan geri dönüşüm malzemelerini değerlendirdi hem de anne ve çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Türkan Saylan Halk Merkezinde yer alan 'kağıt takı atölyesi' tarafından düzenlenen etkinliğe,

30 anne ve çocuk katıldı. Çöpe atılan geri dönüşüm malzemelerinin farklı şeklerde değerlendirilebileceğini göstermek için gerçekleştirilen etkinlikte, sert plastik atık kutu, gazete ve dergilerden evlerde kullanılabilecek saksılar üretildi. Anne ve çocukların etkinlikte yaptıkları bu saksılara, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çiçek ekilerek, Anneler Gününde annelere hediye edilecek. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Yüzüne kedi, köpek, kelebek figürleri çizilen çocuklar, anneleri ile güzel anılar biriktirdi.

Etkinliğe katılarak keyif dolu bir gün geçiren anne ve çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Türkan Saylan Halk Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Bültenler / Güncel