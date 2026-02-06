Haberler

Eskişehir'de eğitim, doğa ve bilimi kapsayan işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğa Araştırmaları Derneği ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenecek. Protokol, çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve bilimsel çalışmalara olanak sağlamayı amaçlıyor.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğa Araştırmaları Derneği ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında hazırlanan "Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı.

Odunpazarı Kaymakamlığı binasında düzenlenen törenle hayata geçirilen protokol kapsamında, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerin, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Doğa Araştırmaları Derneği'nin imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.

İşbirliğiyle öğretmenlerin edindikleri bilgi ve tecrübeleri görev yaptıkları kurumlara aktarmalarına imkan sağlanacak, araştırmacıların ise okullarda akademik çalışmalar yürütmesine uygun ortam oluşturulacak.

Protokol çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Eğitimleri tamamlayan öğrenciler "doğa elçisi" unvanını alarak çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında "Kaşif Porsuk" maskotu da çocuklara yönelik etkinliklerde yer alacak.

Ayrıca paydaş kurumlara ait konferans salonu, atölye ve laboratuvar gibi fiziki imkanlar, eğitim ve etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ulusal ve uluslararası projeleri de kapsayan protokol kapsamında, TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli proje çağrıları doğrultusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"