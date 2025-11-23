Haberler

Odunpazarı'nda Dilencilere Yönelik Denetim: 6850 Lira Ele Geçirildi

Odunpazarı'nda Dilencilere Yönelik Denetim: 6850 Lira Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirerek 2 dilencinin üzerinden toplam 6850 lira ele geçirdi. Denetimlerin hedefi, kent genelindeki dilenci sayısını azaltmak.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, 2 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 850 lira ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii çevresinde çalışabilir durumda olmasına rağmen vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Çarşı bölgesinde kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik denetimler koordineli şekilde yürütüldü. Denetimler sırasında yakalanan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği belirlenen kişilerin üzerindeki para, zabıta ekiplerince tutanak altına alındı.

Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü ve çalışmalarla kent genelindeki dilenci sayısının azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.