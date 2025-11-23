Odunpazarı'nda Dilencilere Yönelik Denetim: 6850 Lira Ele Geçirildi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, 2 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 850 lira ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii çevresinde çalışabilir durumda olmasına rağmen vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Çarşı bölgesinde kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik denetimler koordineli şekilde yürütüldü. Denetimler sırasında yakalanan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği belirlenen kişilerin üzerindeki para, zabıta ekiplerince tutanak altına alındı.

Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü ve çalışmalarla kent genelindeki dilenci sayısının azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.