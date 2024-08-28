Odunpazarı'nda aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Atatürk Bulvarı'nda seyreden İ.D. idaresindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin otomobilin üzerine devrildiği kazada, sürücü ile aynı araçtaki E.K. ve K.A. yaralandı. 3 yaralı, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Odunpazarı'nda aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı'nda seyreden İ.D. idaresindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma direğinin otomobilin üzerine devrildiği kazada, sürücü ile aynı araçtaki E.K. ve K.A. yaralandı.
3 yaralı, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.