Eskişehir'de 78 litre sahte alkol ele geçirildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol kaçakçılığına yönelik denetimlerde 78 litre sahte alkol ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 78 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bir şüphelinin temin ettiği etil alkolden sahte alkollü içki üreterek bulduğu müşterilere satacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 78 litre bandrolsüz ve hologramsız el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.