Odunpazarı'nda yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere hizmet etmek için Odunpazarı Koca Çınar Yaşam Derneği kuruldu.

İlk Yönetim Kurulu toplantısını yapan Odunpazarı Koca Çınar Yaşam Derneği, dernek faaliyetine geçtiğimiz temmuz ayında açılışı yapılan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezini ziyaretle başladı. Yaşlı bakım merkezinde kalan misafirlerle bir araya gelen dernek yöneticileri ve üyeleri, onların istek ve taleplerini dinledi.

Koca çınarları yalnız bırakmayacaklar

Odunpazarı Koca Çınar Yaşam Derneği'nin kuruluş maksadı ve faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Figen Kahya, Odunpazarı'nda yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere hizmet etmek için 2023 yılı ağustos ayında bu derneği kurduklarını kaydetti. Derneği, yardıma muhtaç yaşlı kimselerin ihtiyaçları ve beklentileri konusunda onlara yardımcı olabilmek için kurduklarını anlatan Kahya, amaç ve faaliyetlerle ilgili şunları söyledi.

"Maksadımız muhtaç yaşlı kimseleri kendi yaşam alanlarında kontrol ederek onları kollamak, imkanları ölçüsünde sosyal yardımda bulunmak ve yardımcı kuruluşlardan da yararlanarak sorunlarına çözüm bulmaktır. Ayrıca, alışamayacak derecede yaşlı yoksullara ekonomik, sosyal ve sağlık açısından destek olmak, yaşlılara verilen sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kentimizde geliştirilen politika ve standartların ülkemizde de uygulanabilmesi için projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlık hizmetleri konusunda destek vermek ve konu ile ilgili yaşlı bakım merkezi, sağlık kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmeyi de amaçladığımız gibi gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak, okuma- yazma, dil ve mesleki konularda ilgili kurumlarla işbirliği ile eğitim kursları ve sosyal projelere katılmak ve destek vermeyi de istiyoruz."

Derneğin Yönetim Kurulu'nda ise; Sibel Yeşildal, Halide Deniz, Cahide Tetik, Muharrem Eryürük Serdar Aksoy ve Burak Altınel bulunuyor. - ESKİŞEHİR