Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Operasyon Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivil Zabıta Ekipleri, Hamamyolu bölgesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ekipler tarafından yakalanan kadının yere attığı para poşetinden 13 bin 630 TL çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivil Zabıta Ekipleri, Hamamyolu bölgesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ekipler tarafından yakalanan kadının yere attığı para poşetinden 13 bin 630 TL çıktı.

Odunpazarı kent merkezi genelinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara karşı denetim yapıldı. Ağırlıklı olarak çarşı bölgesinde bulunan ve kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sivil Zabıta personeli ile yapılan operasyonlarda alınan ve vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği tespit edilen dilencilerin üst aramasında çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi. Operasyon sırasında kadın dilencilerden biri, üzerindeki para poşetini yere attı. Vatandaşlar tarafından Zabıta ekiplerine verilen poşetin içinden 13 bin 630 TL çıktı.

Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem uyguladı. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini bildiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, büyük bir ciddiyetle sürdürülen dilenci operasyonları sonucunda kent genelindeki dilenci sayısını düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.