Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Temizliği İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaya davet ediliyor. Ayrıca, moloz ve hafriyat atıkları da ücretsiz olarak toplanıyor.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Daha Temiz ve Yaşanabilir Odunpazarı" parolasıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Odunpazarı halkının daha temiz ve ferah bir çevrede yaşaması için çalışan Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi dolayısıyla artan yoğun talepleri de günlük olarak değerlendiriyor. Özellikle Huzur, Erenköy, Vadişehir ve Karapınar mahallelerinde şehir manzaralı bölge ve alanlarda araçlarında içtikleri içeceklerin ve yedikleri yemeklerin ambalajlarını bulundukları yerlere atması hem görüntü hem de çevre kirliliğine neden oluyor.

Vatandaşların çöplerini çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aynı zamanda çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı. Yetkililer, konteynere atılmayan ve zamanında çıkarılmayan çöplerin kirliliğe, kötü koku ve görüntüye neden olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

MOLOZLAR 5 ÇUVALA KADAR ÜCRETSİZ TOPLANIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, rutin şekilde yaptıkları temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve hafriyatları da topluyor. Ev veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozları bulundukları yerden alarak çevre kirliliğinin önüne geçen ekipler, kendilerine bildirilen tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olarak topluyor. 5 çuvalı geçen tadilat atıkları ise Odunpazarı Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda ücret karşılığında alınarak bertaraf tesislerine götürülüyor.

Vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi sınırları içinde bulunan çuvallanmış olan hafriyat ve moloz atıklarının alınması için mesai saatleri içerisinde ALO ÇÖP Hattı da olan 0 (222) 250 43 46 numaralı telefonu arayabilecek veya 0 (552) 250 43 46 Numaralı WhatsApp hattından Odunpazarı Belediyesi Alo Çöp Hattı'na ulaşabilecek.