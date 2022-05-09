Odunpazarı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantıları başladı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Korona virüs pandemisi nedeniyle daha önce Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen Odunpazarı Belediyesi meclis toplantısı, 2 yıl aradan sonra ilk kez Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt, "2 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez meclis salonunda toplantı yapıyoruz. Hiçbir sağlık sorunu yaşamamızı diliyorum" dedi.

Başka Kurt'un konuşmasından sonra, gündem maddelerine geçildi. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, gündem maddeleri oy birliliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00'de yapılmasına karar verildi.

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