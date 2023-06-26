Odunpazarı Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi yapabilmesi ve atıkların çevre insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla kurban kesim yeri belirledi. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Odunpazarlıların güzel bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi yapabilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla kurban kesim yeri belirlendi.

Vatandaşlar, küçükbaş kurbanlarını Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde özel olarak hazırlanan alanda kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde, vatandaşlara yardım etmek için görevli personel de görevlendirildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yapacağı kesim yerinde kurbanlar, veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kurbanlarını veteriner hekim ile din görevlisi nezaretinde ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşların, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine 444 26 00 numaralı telefondan ulaşarak randevu alması gerekecek.