Odunpazarı Belediyesi Haber : Başkan Kurt'un en özel konukları

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Kurt, onlarla tek tek ilgilendi. Başkan Kurt, "Biz sizi çok seviyoruz. Sizlerin kaliteli ve iyi bir eğitim alması için de elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, makamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin, meslek odalarının, sendikaların başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Kurt'un bu kez çok özel konukları vardı. Başkan Kurt'u, Hayat Bilgisi dersinde yerel yönetim konusunu işleyen Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3-A sınıfından Nur Özyurt, Göktuğ Ersöz, Elanur Altıntaş ve Irmak Yıldız katıldı. Yerel yönetimler ile ilgili merak ettikleri soruları soran öğrenciler, belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma alanları ile ilgili Başkan Kurt'a sorular yöneltti.

Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Kurt, bir süre onlarla sohbet etti. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Kurt, ziyaretleri için Özyurt, Ersöz, Altıntaş ve Yıldız'a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nin kapılarının her zaman öğrencilere açık olduğunu belirten Başkan Kurt, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz sizi çok seviyoruz. Sizlerin kaliteli ve iyi bir eğitim alması için de elimizden geleni yapmaya hazırız. Odunpazarı Belediyesi'nin kapıları sizlere her zaman açık" dedi.

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