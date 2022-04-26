Odunpazarı Belediyesi Haber : Başkan Kurt iftarda Taşyürek ailesinin misafiri oldu

Başkan Kurt iftarda Taşyürek ailesinin misafiri oldu

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin konusu ise Başkan Kurt'un mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar ve ekonomik kriz oldu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesinde yaşayan Suna ve Celal Taşyürek'i ziyaret etti. Taşyürek çiftinin oğlu, gelini ve torunlarının da katıldığı buluşmada, Başkan Kurt iftarı Taşyürek ailesi ile yaptı. Aile üyeleri ile sohbet eden Başkan Kurt, ev sahipliği için Taşyürek ailesine teşekkür etti ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ana gündem maddeleri ise ekonomik kriz ve Odunpazarı Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar oldu.

BAŞKAN KURT'A HALK MERKEZLERİ VE ÇOCUK ŞENLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İftar sofrasını Başkan Kurt ile paylaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Suna Taşyürek, ziyareti için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Eşinin Bağkur'dan emekli olduğunu belirten Taşyürek, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve pahalılığa dikkat çekti. Taşyürek, ekonomik krizin ay sonunu getiremeyen emeklileri derinden etkilediğinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi'nin halk merkezlerinde yaptığı çalışmalara değinen Taşyürek, bu merkezlere kadınlar ve çocuklar için açılan atölyelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelininin halk merkezlerinde açılan atölye kursiyerlerinden biri olduğunu kaydeden Taşyürek, gerçekleştirilen çalışmaların çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydetti. Başkan Kurt'a 23 Nisan'da Kanlıkavak Parkında düzenlenen Çocuk Şenliği için teşekkür eden Taşyürek, torununun Çocuk Şenliğini çok beğendiğini dile getirdi.

"KİME DOKUNSAK EKONOMİK KRİZDEN VE PAHALILIKTAN ŞİK YETÇİ"

İftar sofralarını kendisi ile paylaştıkları için Taşyürek ailesine teşekkür eden Başkan Kurt, "Kime dokunsak, kiminle sohbet etsek ekonomik krizden ve pahalılıktan şikâyetçi. İnsanlar

geçinemiyor. Bunun nedeni de yanlış ekonomi politikaları ve ülkenin yönetilememesidir. Her zaman bu zor ve kötü günlerin dayanışma ile geçeceğini söylüyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak sosyal yardım modellerimiz olan Halk Market ve Aşevimizle, dara düşen hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. Taşyürek ailesine Emek ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Taşyürek ailesini Emek Mahallesinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'ne ve Emek Halk Merkezine davet etti.Başkan Kurt, "Bu merkezler sizin. Gidin oralardaki atölyelere katılın, zamanınızı daha kaliteli geçirin. Yeni arkadaşlar, dostlar edinin. Bizler bu merkezleri sizler için açtık" dedi.

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