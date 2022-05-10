Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvasına büyük ilgi - Haberler

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Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvasına büyük ilgi

Bültenler - Güncel
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Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvasına büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, #Odunpazarındaspor etiketiyle gerçekleştirilen instagram fotoğraf çekilişi ve Atatürk Kupası Tenis Turnuvası ile başladı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ihlamurkent Mahallesinde Kent Ormanında bulunan tenis kortlarında düzenlenen Atatürk Kupası Tenis Turnuvası büyük ilgi gördü. Yeni Başlayan Kadın, Yeni Başlayan Erkek, Büyükler Erkek, Büyükler Kadın, 12 Yaş Kız ve 12 Yaş Erkek olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen Tenis Turnuvasına, 120 sporcu katıldı. 19 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek olan Tenis Turnuvasında, 19 Mayıs saat 11.00'de final maçı oynanacak.

Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenlikleri; Goalball Turnuvası, Farkındalık Futbol Maçı, Ulusal Karma Voleybol Turnuvası, Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü, Futbol Turnuvası ve Minikler Hentbol Turnuvası ile devam edecek.

Bültenler / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı, Mayıs, Tenis, Güncel, Haberler

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