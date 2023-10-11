Odunpazarı Belediyesi, ARIKÖY'de ürettiği balları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor

Gerçekleştirdiği sosyal ve halkçı uygulamalarla her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Odunpazarı Belediyesi, ARIKÖY'de ürettiği balları Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Odunpazarı Belediyesi, kırsal kalkınmaya yardımcı olmak için başlattığı ARIKÖY Projesinde ballarını toplamaya başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından arıcılık eğitiminin verildiği ARIKÖY'de, geçtiğimiz aylarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katılımı ile bal hasadı gerçekleştirilmişti. Hasadı yapılan ballar, kavanozlanarak belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarından Halk Market'e teslim edildi. Halk Market raflarında yerini alan ballar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal ve derman belediyecilik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren belediye yetkilileri, Halk Market aracılığı ile Arıköy'de ürettikleri balları ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. Bunu yaparken tasarruf yaptıklarına dikkat çeken yetkiler, "Bir yerden bal satın almadık, aracı kullanmadık. Arıköy'de kendimiz ürettik, Halk Market'te hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Yüzde yüz doğal bal" dedi.