Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne 82 yeni gönüllü katıldı

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (OBAK) 82 yeni afet gönüllüsünün eğitimleri tamamlandı, doğada arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Yeni gönüllülerle birlikte OBAK eğitimi tamamlanan gönüllü sayısı 100'ü geçti.

OBAK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 35 olan müdahale personeli sayısını artırmak amacıyla Mahallede Afet Gönüllüleri (MAG) projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar belediye sivil savunma birimine başvurarak arama-kurtarma gönüllüsü oldu.

Yeni arama-kurtarma gönüllüsü 82 kursiyer, 12 haftalık eğitimlerini tamamladı ve doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Temel eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma gönüllüleri için Karakaya'da düzenlenen eğitim kampında; sarp arazide tırmanma ve inme, yaralı tahliyesi, gece arama teknikleri, zorlu arazide ilerleme ve sistem kurma eğitimleri yapıldı.

Yeni gönüllülerle birlikte 100'den fazla arama-kurtarma gönüllüsüne ulaştıklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir başta olmak üzere çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.