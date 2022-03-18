Odunpazarı Belediye tiyatrosu festival yolcusu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ise Tiyatro Festivaline, bu sezonun yeni projelerinden biri olan Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni isimli çocuk oyunu ile katılacak.

Almanya, Özbekistan, Azerbeycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerin kurum tiyatrolarının ve özel tiyatroların katıldığı festivalde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni isimli çocuk oyunu, 22 Mart Salı günü, saat 14:00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyük Sahnede seyirci karşısına çıkacak.

İpek Uzkalan'ın yazdığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Çiğdem Öztürk'e, müziği Hüseyin Demir'e, ışık tasarımı ise Ömer Burak Ünal'a ait. Tam bir ekip çalışması ile sahneye taşınan oyunun oyuncu kadrosu da yine Çiğdem Öztürk, İpek Uzkalan ve Hüseyin Demir'den oluşuyor… Black light tekniğinin de kullanıldığı oyunda; Dünya'dan araştırma için uzaya gönderilen astronot şempanze Enos, roketinin arızalanmasıyla varlığından haberi olunmayan bir gezegene iniş yapar. Farklılıklar gezegeni... Bu gezegende güneş sistemindeki her bir gezegenden gelen uzaylılar yaşar. Uzaylıların gezegende kontrolünü sağlayan uzaylı İO,onların birlik içinde yaşamasını kendine görev edinmiştir. Ama bu işi yapmakta çok zorlanır. Çünkü her uzaylının birbirinden farklı özellikleri ve güçleri vardır. İO, Enos ile karşılaşınca işlerin rengi değişir…

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