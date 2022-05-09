Odunpazarı 19 Mayıs Spor Şenliği düzenliyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - 22 Mayıs'a kadar sürecek olan 19 Mayıs Spor Şenliği kapsamında gerçekleşen instagram fotoğraf çekilişi ve Tenis Atatürk Kupası başladı. Spor Şenliği kapsamında önümüzdeki günlerde Voleybol Turnuvası, Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü, Futbol Turnuvası ve Minikler Hentbol Turnuvası düzenlenecek. Şenlik bünyesinde ayrıca Dünya Engelliler Haftası kapsamında Goalball Turnuvası ile Farkındalık Futbol Maçı yapılacak.

KENT ORMANINDA TENİS TURNUVASI

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, "19 Mayıs Spor Şenliği" düzenliyor. Şenlikler kapsamında #odunpazarındaspor etiketi ile fotoğraf çekilişi yapılacak. Fotoğraf çekilişine katılmak isteyenler için son tarih 19 Mayıs Perşembe. Şenlikler kapsamında Ihlamurkent Kent Ormanı Kortlarında Tenis Atatürk Kupası düzenleniyor. 7 Mayıs Cumartesi günü başlayan Atatürk Kupası'nda şimdiye kadar 40 sporcu mücadele verdi. 19 Mayıs'a kadar devam edecek olan Tenis Atatürk Kupası'nda, 19 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de final maçı oynanacak.

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA GOALBALL TURNUVASI VE FUTBOL MAÇI YAPILACAK

19 Mayıs Spor Şenliği bünyesinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında da etkinlikler düzenlenecek. 10 Mayıs Salı günü saat 13.00'te Mehmet Terzi Spor Salonunda Goalball Turnuvası, 12 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de ise Gündoğdu Mahallesinde bulunan İsmail Arca Halı Sahasında Farkındalık Futbol Maçı gerçekleştirilecek.

19 MAYIS'TA ATA'YA SAYGI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Şenlik kapsamında 14-15 Mayıs tarihleri arasında Mehmet Terzi Spor Salonunda Ulusal Karma Voleybol Turnuvası yapılacak. Turnuvanın ilk maçı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da oynanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramında saat 09.30'da Kent Ormanında Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Spor Şenliği kapsamında 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Eskişehirspor Tesislerinde Futbol Turnuvası düzenlenecek. 22 Mayıs Pazar günü ise saat 10.30'da Mehmet Terzi Spor Salonunda Minikler Hentbol Turnuvası gerçekleşecek.

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