Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu. - Haberler

BURSA'da 2 katlı ahşap evin odunluğunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatte kontrol altına aldığı yangında, asırlık olduğu belirtilen ahşap ev küle döndü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 194 sokakta bulunan Nihat Şahin'e (83) ait 2 katlı ahşap evin odunluğunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Eskiden ahır olarak kullanıldığı öğrenilen odunlukta çıkan yangın, kısa sürede eve sıçradı. Alevler ahşap evi tamamen sardı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.