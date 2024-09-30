Odun Keserken Motorlu Testereyle Parçalarını Kaydıran Genç Adamın Kolları Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde odun keserken motorlu testereyi kaydıran Bilal A.'nın (28), sol elinin 2 parmağı koptu.

İnegöl ilçesinin kırsal Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde odun kesen Bilal A.'nın kaydırdığı motorlu testere, sol elinin orta ve yüzük parmağını kesti. 2 parmağı kopan Bilal A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal A., ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.