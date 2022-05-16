Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü (2) - Haberler

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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü (2)

BAKAN KİRİŞCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçak odun taşıyan 4 kişinin saldırısına uğrayan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı telefonla aradı.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçak odun taşıyan 4 kişinin saldırısına uğrayan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı telefonla aradı. Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kirişci, hukuki süreci yakından takip edeceğini belirterek, "Yüce yargımız gerekli cezayı onlara mutlaka verecektir" dedi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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