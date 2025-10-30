Haberler

Otomobiliyle ödüllü keman sanatçısına çarpan sürücüye hapis cezası

MERSİN'de otomobiliyle ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a (18) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar (27), 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Laçin Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, İbrahim Halil Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

Mart ayında Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında verilen görevsizlik kararının ardından dosya ağır ceza mahkemesine geldi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Çabalar, Laçin'in babası Mahmut Akyol ve annesi Övül Akyol, sanık yakınları ile avukatlar salonda hazır bulundu.

'BİZ ONU SEVGİYLE, İYİLİKLE YETİŞTİRDİK'

Duruşmada söz verilen baba Mahmut Akyol, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle, iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı. Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" dedi.

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Sanık İbrahim Halil Çabalar ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

KARAR ÇIKTI

Savunmaları dinleyen mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, sanığa 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

