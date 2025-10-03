Kazada ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un ailesi organlarını bağışladı

MERSİN'de otomobil sürücüsü İbrahim Halil Çabalar'ın (27), yolun karşısına geçerken çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olduğu kazayla ilgili keşif yapıldı. Ailenin avukatı Berkay Boran, "Olayın gerçekleştiği yeri hakimin görmesi, olayı gözünde canlandırması önemli. Dosya aynı zamanda trafik bilirkişi nazarında da değerlendirilecek" diye konuştu.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar'ın kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili görülen davanın duruşmasında bölgede keşif yapılması kararı verildi. Karar üzerine hakim ve atanan trafik bilirkişisi tarafından kaza yerinde keşif yapıldı.

TRAFİK BİLİRKİŞİSİ DOSYAYA RAPORUNU SUNACAK

Keşfin ardından açıklamalarda bulunan Laçin ailesinin avukatı Berkay Boran, karar üzerine kaza yerinde trafik bilirkişisi refakatinde keşif yapıldığını belirterek, "Bizim beyan ettiğimiz bazı hususlar vardı, sanığın kazayı 'olası kast' kapsamında gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Kazanın gerçekleştirdiği yerden 33 metre ileri gittiği hususunu, bilhassa aydınlatmanın o saatte yeterli olduğunu, buna ek olarak da yolun belediye yönetmeliklerine uygun olduğunu belirttik. Trafik bilirkişisine 15 günlük süre verildi. Duruşma öncesi trafik bilirkişisi raporunun dosyaya ekleneceğini tahmin ediyoruz. Olayın gerçekleştiği yeri hakimin görmesi, olayı gözünde canlandırması önemli. Ayrıca dosyada trafik bilirkişisinin raporu mevcut değildi. Bizim de soruşturma aşamasında bu yönde taleplerimiz vardı. Kovuşturma aşamasında bu talepler yerini bulmuş oldu. Dosya aynı zamanda trafik bilirkişi nazarında da değerlendirilecek. Bu yönde dosyaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.