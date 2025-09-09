Ödül Mahallesi'nde Kaya Düşme Riski Azaltılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesi'ndeki yamaç, yöre sakinlerinin olası kaya düşmesine karşı korunması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince çelik ağlarla örülüyor.

Ödül Mahallesi Muhtarı Bişar Ürün'ün Valiliğe başvurusu üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, mahalleye hakim noktada bulunan ve yerleşim yeri için risk oluşturan yamaçta çalışma başlattı.

Dronla gerçekleştirilen çalışmada, bölgenin detaylı risk haritası çıkarıldı, kayaların büyüklüğü, yerleri ve koordinatları tespit edildi.

Yapılan inceleme ve analiz doğrultusunda kayaların yerleşim yerlerine düşme riskinin ortadan kaldırılması için proje hazırlandı.

Hazırlanan proje doğrultusunda yamaçtaki kayaların sabitlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde dağcılık eğitimi alan 17 kişilik ekip, bir ay önce yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda çalışmalara başladı.

54 ev, 14 ağıl ve 1 iş yerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yamaç, çelik ağlarla örülüyor, düşme riski bulunan kayalar sabitleniyor.

Çalışmaların gelecek ay tamamlanması hedefleniyor.

"Çalışmanın sona ermesiyle vatandaşlarımız evlerinde güvenle oturabilecek"

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, Ödül Mahallesi'nde kaya düşme riski bulunduğunu, mahalle muhtarının Valiliğe bu sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla başvuru yaptığını söyledi.

Valiliğin talimatıyla alanda incelemeler ve tespitler yapıldığını, bir rapor hazırlandığını ifade eden İşlek, "Hazırladığımız raporu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına sunduk. Başkanlığımızın da onayı ile uygulamaya geçtik. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı örtüleme yaparak 54 yerleşim alanı, iş yeri ve ağılların güvenlik altına alınmasını sağlayacağız. Yamacın doğu tarafında ise kayaların parçalı ve dağınık olması nedeniyle bariyer sistemi kuracağız." dedi.

İşlek, ekiplerin profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, çalışmada yer alan ekiplerin uluslararası sertifikaya sahip dağcılardan oluştuğunu belirtti.

Yurt dışından getirilen özel bir malzemeyi kayaya sabitlemeye çalıştıklarını anlatan İşlek, "Yaklaşık 700 ankraj (Bir çelik donatının ya da yapı elemanının başka ortam, başka eleman veya başka malzeme arasına sokularak sabitlenmesi işlemi) yapılacak. Bu ankrajdan bazıları 3 veya 5 metre aralığında olacak ve bu şekilde bu kaya yamacı blokları sabitlenmiş olacak. Bu sayede mahallede kaya düşme riskini minimize etmiş olacağız. Bu çalışmanın sona ermesiyle mahalle sakinlerimizin kaya düşme riskinden dolayı yaşadıkları huzursuzluklar bertaraf edilecek, vatandaşlarımız evlerinde güvenle oturabilecek." diye konuştu.

Bariyer sisteminde sensör olacak

"Yamacın doğu tarafında ise kayaların parçalı ve dağınık olması nedeniyle bariyer sistemi kuracağız" diyen İşlek, bariyerlere yerleştirilecek sensörler sayesinde yüksekten kaya düştüğünde cep telefonuna gönderilecek mesaj ile hangi büyüklükte bir kayanın hangi noktaya düştüğü bilgisine ulaşılacağını kaydetti.

Böylece daha büyük bir riske sebebiyet vermeden o kayanın bölgeden uzaklaştırılacağını dile getiren İşlek, bu çalışmaya desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a teşekkür etti.

"Artık rahatça uyuyabileceğiz"

Muhtar Bişar Ürün, özellikle kış aylarında kaya düşmeleri yaşanması üzerine vatandaşların şikayeti doğrultusunda bu alanda önlem alınması için Valiliğe dilekçe ile başvurduğunu aktardı.

AFAD ekiplerince mahallede güzel bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Ürün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce bu yamaçta özellikle kış aylarında kayalar düşüyordu. Bundan evleri yamaca yakın vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyordu. Artık yamaçtan kaya düşmeyecek, biz de rahat edeceğiz, rahatça yatabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Mahallede yaşayan Zeki Ürek de daha önce yamaçtan kaya düşmesi sonucu büyük sorunlar yaşadıklarını, evlerin ve araçların zarar gördüğünü belirtti.

Ürek, şunları paylaştı:

"Yapılan proje ile her tarafı telle kapatıyorlar, böylelikle bu riski ortadan kaldırıyorlar. İnşallah yamaçtan bir daha kaya düşmeyecek. Çok güzel bir çalışma var, büyük bir emek veriliyor. Artık rahatça uyuyabileceğiz. Katkısı bulunanlara teşekkür ediyoruz."