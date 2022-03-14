ODTÜ Uluslararası Robot Günleri'nde 120 bin liralık ödül dağıtılacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 18-19 Mart'ta düzenlenecek "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri"nde 6 farklı kategoride yarışacaklara 120 bin liralık ödül verilecek.

ODTÜ Robot Topluluğu Genel Sekreteri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrencisi Hüseyin İnan Cihan, AA muhabirine, 2000'de Türkiye'nin ilk robot topluluğu olarak ODTÜ Robot Topluluğu'nun kurulduğunu söyledi.

İlki 22-23 Ekim 2002'de Türkiye Zeka Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen ODTÜ Robot Günleri'nin, robot teknolojilerini, kullanım alanlarını topluma tanıtmayı ve bu alana ilgi duyanları bir araya getirerek robotik teknolojisini geliştirmeyi amaçladığını anlatan Cihan, 2008'de uluslararası nitelik kazanan yarışmanın bu yıl 18'incisinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Cihan, 18-19 Mart'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ODTÜ Uluslararası Robot Günleri'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"İki gün boyunca 1500'den fazla yarışmacı ve 8 bine yakın ziyaretçi beklediğimiz yarışmada bu yıl, yurt içinden ve dışından 500'ün üzerinde robot, 'çizgi izleyen', 'çöp toplayan', 'labirent çözen', 'otonom insansız hava aracı-otopilot', 'otonom insansız hava aracı-bilgisayarlı görü' ve 'inovasyon' kategorilerinde en iyi olmak için yarışacak. Bu yıl 6 farklı kategoride toplam 120 bin liralık ödül dağıtılacak."

Cihan, ODTÜ Uluslararası Robot Günleri'nde yer almak için "odturobotgunleri.org.tr" web sitesinin ziyaret edebileceğini ve 16 Mart'a kadar yarışmacı veya ziyaretçi olmak için başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi.