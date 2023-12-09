ODTÜ Öğrencileri İşten Çıkarılan İşçinin İşine İade Edilmesi İçin İmza Topladı

DİLAN KUTLU

ODTÜ öğrencileri, işten çıkarılan yemekhane işçisi Serdar Delibal'ın işine iade edilmesi için topladıkları imzaları rektörlüğe teslim etti. Delibal, "İşe başvuracaktım bir baktım ki kod 46'dan çıkartılmışım. Öyle illet bir şeymiş ki her yerde karşına çıkıyor, işini engelliyor. Ailemin ve yıllarımın rızkı burada, tutup da idarecilere yedirmem. Bunu bilsinler" dedi. ODTÜ öğrencisi Berke Gürcan, "Görüyoruz ki nerede güzel bir şey olsa, nerede insanların mutlu olabileceği bir şeyler olsa kendi üzerimizde o sopayı hissediyoruz" dedi. Felsefe öğrencisi Barış Deniz Kuş ise "Ülkede yozlaşma arşa çıkmış durumda. Buna karşı tepki gösterme potansiyeli olan herkesten korkuyorlar" diye konuştu.

ODTÜ'de yemekhanede çalışırken "hırsızlık" iddiasıyla kod 46 ile işten çıkarılan Serdal Delibal'ın mücadelesi sürüyor. Öğrenciler, Delibal'ın işine iadesi için imza topladı. Öğrenciler, topladıkları imzaları; dün rektörlüğe teslim etti.

ODTÜ Rektörlüğü'nün önünde kendisine destek veren öğrencilerle bir araya gelen Delibal, işten çıkarılmasına karşı açtığı davada, lehine şahitlik yapacak işçilerin üniversitenin başka birimlerinde görevlendirildiğini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Delibal, şunları söyledi: "Hırsızlık olmayan bir şeyi hırsızlık gibi gösterip kumpas kuruldu. Savunmamızı verdiğimizde normalde sadece kendi hazırladıkları savunma. Sendikanın dediğine göre çoğunluk imzaladı gibi bir şey söylendi. Ertesi gün öğrendim ki beni işten çıkartmışlar" dedi.

Başka işlere başvurduğunda kod 46'dan atıldığını öğrendiğini söyleyen Delibal, "İşe başvuracaktım bir baktım ki kod 46'dan çıkartılmışım. Ben kod 46'yı da orada öğrendim. Öyle illet bir şeymiş ki her yerde karşına çıkıyor, işini engelliyor. Ailemin ve yıllarımın rızkı burada, tutup da idarecilere yedirmem. Bunu bilsinler. Benim için şahitlik yapacak arkadaşlar da var. İsim vermedik ama kimler olabilir diye kameralardan izleyip o insanları bir bahane uydurup başka bölümlere sürüyorlar" ifadelerini kullandı. Delibal, "Biz mesaiden çıkacağımız zaman elimizde ne varsa kapıdaki görevli o poşeti kontrol eder. Madem hırsızlıkla suçluyorlar beni bekleyecekti, çıkarken yakalayacaktı" diye konuştu.

Delibal'a destek veren ODTÜ öğrencileri ise şöyle konuştu:

Metalurji ve Malzeme Mühendisi ikinci sınıf öğrencisi Berke Gürcan: "Serdar ağabey, gerek enerjisi gerekse öğrencilerle ilişkisi sebebiyle, öğrencilere yaptığı hem maddi hem manevi destekle kampüste tanınır birisi oldu, simgesel hale geldi kendisi. Görüyoruz ki nerede güzel bir şey olsa nerede insanların mutlu olabileceği bir şeyler olsa kendi üzerimizde o sopayı hissediyoruz. Bu da bunun en ciddi örneklerinden bir tanesi."

"ÖĞRENCİYLE TEMAS HALİNDEKİ ÇALIŞANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR"

Felsefe öğrencisi Barış Deniz Kuş: " Bu süreci rektörlüğün işçi üzerindeki baskı aracı olarak değerlendiriyoruz. Yıllardır okulda öğrenci ile temas halinde olabilecek yerlerdeki çalışanların görev yerleri düzenli olarak değiştiriliyor. İşçilerle öğrenciler arasında iletişim kurulmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Hatta bunun bir örneği olarak son zamanlarda okula yemekhane gibi önemli yerlere çok fazla işçi açığı olmasına rağmen bu adımlara uyarak okula düzenli olarak güvenlik alımları yapılıyor. Serdal abi yıllardır ODTÜ'de çalışmış emek veren bir insan. Onun hem muhalif karakterinden hem öğrenciyle olan temasından korkuyorlar. Normalde böyle bir durum olduğunda polis çağırıp tutturulması gerekirken Serdal abinin durumunda böyle bir şey yapılmadı. Ülkede yozlaşma arşa çıkmış durumda buna karşı tepki gösterme potansiyeli herkesten korkuyorlar."

Biyoloji 3. Sınıf öğrencisi Sabreen Sabha: " Son zamanlarda özellikle Verşan Kök'ün gelmesiyle beraber topluluklarda herhangi bir etkinlik filan yapmak çok zorlaştı. Serdal abi 20 yıldır burada çalışıyor yemek dağıtıyor."