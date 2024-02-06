ODTÜ'lü Akademisyenler Kahramanmaraş'ta Bilimsel Deneyler Yaptı

ODTÜ'lü akademisyenler, öğrenciler ve personelden oluşan ekip, Kahramanmaraş'ta konteyner sınıflarda öğrenim gören çocuklarla bilimsel deneyler yaptı.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından konteyner sınıflarda eğitim alan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan projeler devam ediyor.

Koordinatörlüğünü Rektör Danışmanı Prof.Dr. Eren Kalay'ın yaptığı projede, ODTÜ'lü öğrenciler ve akademisyenler ile ODTÜ Kurumsal İletişim ve Bilim İletişimi Ofisi çalışanları, depremin birinci yılında, Kahramanmaraş'taki konteyner sınıfları ziyaret ederek ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Ziyaretler sırasında, çeşitli eğlenceli bilimsel etkinlikler gerçekleştiren ODTÜ'lü ekip, öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek oldu.

Ekip ayrıca, deprem bölgesinde konteyner sınıflarda eğitim alan 5-12 yaş arası çocuklara özel seçilmiş kitaplarla dolu ahşap kitaplıklar da hediye etti. Kitaplıklar için bağışçıların desteği alındı.

ODTÜ Yayıncılık tarafından hazırlanan "Mini Kitaplık - Çocuk Kitapları" setleri, hikaye, popüler bilim, teknoloji, satranç ve macera gibi çeşitli kategorilerde, çocukların yaş gruplarına uygun seçilmiş kitaplardan oluştu.

Halka doğru, güvenilir bilimsel bilgileri iletmek için pek çok proje yürütülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, deprem felaketinin yaşandığı ilk günlerden itibaren ODTÜ'lü mensupların, öğrencilerin ve mezunların, bölgede birçok proje yürüttüğünü ifade etti.

ODTÜ'lü akademisyenlerin sahada hasar tespiti, hasar görmüş alanların yeniden yapılandırılması ile sürdürülebilir ve depreme dayanıklı yapılar için planlamalara katkı sağladığını belirten Kök, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz mensupları, felaketin ilk gününden itibaren halka doğru, güvenilir bilimsel bilgileri iletmek için pek çok proje yürüttü ve bölgede çeşitli disiplinlerdeki çalışmalar sürüyor. Özellikle çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirildi. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve personelimizden oluşan ekip, depremin birinci yılında, bölgeyi ziyaret ederek orada bulunan konteyner okullara destek olmayı ve bir nebze de olsa çocukları bilimle buluşturarak mutlu etmeyi hedefledi."