ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Kariyer Gününde Buluştu

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve firmaların yetkilileriyle buluşturulması için kariyer günü düzenlendi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Haşim Ağrılı, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Öğrenciler, 56 katılımcı kuruluştan görevlilerin yer aldığı etkinlikteki stantlarda, firma sunumlarını dinleme, kendilerini tanıtma ve öz geçmiş sunma imkanı buldu.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Soma ve sonrasında yaşanan maden kazalarını anarak, madencilikte iş güvenliği ve meslek etiğinin önemini vurguladı.

Türkiye'de madencilik kazalarının sıklığının ve ölüm oranlarının kabul edilemez boyutlarda olduğunu belirten Bozkurt, madenciliğin gelecekte de önemli bir sektör olmaya devam edeceğini ve bu alanda faaliyet gösterecek yeni nesil mühendislerin etik değerlere sahip ve yetkin olmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bozkurt, jeoloji mühendisliği eğitiminin önemine dikkati çekerek, doğal afet risklerinin azaltılması için de jeoloji mühendislerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.