ODTÜ'den savunma sanayi zirvesinin ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), savunma sanayi zirvesinin iptal edildiğine dair gerçeği yansıtmayan ve üniversite yönetimini itham eden paylaşımlara yönelik yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), savunma sanayi zirvesinin iptal edildiğine dair gerçeği yansıtmayan ve üniversite yönetimini itham eden paylaşımlara yönelik yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) desteğiyle ODTÜ'de düzenlenen savunma sanayi zirvesi etkinliği öncesi, sabah saatlerinde bir grup öğrenci ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi önünde toplandı.

Öğrencilerin etkinliğin yapılacağı alana girerek stantlara zarar vermesi üzerine bazı firmalar stantlarını topladı. Gerginlik nedeniyle okulda güvenlik önlemi alındı.

ODTÜ Rektörlüğü etkinliğinin ertelendiğini duyururken, A1 kapısı önünde toplanan ve Türk bayrağı açan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri zirvenin yapılmasını engelleyen öğrenci grubuna tepki gösterdi.

Grup adına söz alan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, ODTÜ'de Türk savunma sanayisinin başarılarını konuşmaya geldiklerini ancak içeriye girmelerine izin verilmediğini, terör yandaşlarının ise zirvenin yapılmasını engellediğini söyledi.

Polisin okul çevresinde aldığı önlemlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

ODTÜ yönetiminden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz resmi öğrenci topluluklarından Savunma Sanayi Topluluğunun bugün yapacağı etkinlik bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışılmıştır. İstenmeyen olayların çıkmasını önlemek, etkinliklerin huzur ve güven içerisinde yapılabileceği ortamı oluşturmak üzere öğrenci topluluklarının tüm etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu bağlamda sosyal medyada bu etkinliğin iptal edildiğine dair yayılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. ODTÜ yönetimini itham eden bu paylaşımlara yönelik olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "217/A - Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesi gereği yasal işlem başlatılacaktır."