ODTÜ'de 'Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı' yapıldı

ODTÜ'de, deprem, sel, çığ gibi afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü " Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi.

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998'den itibaren her yıl afet risk yönetiminin ele alındığı toplantılar yaptıklarını söyledi.

Toplantılarda hem akademik çalışmaların hem de kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerilerinin paylaşıldığını belirten Balaban, deprem, sel, çığ gibi afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğünü anlattı.

Balaban, afetlerle mücadelenin disiplinli alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremler hepimizi derinden yaraladı ve üzdü. Bu depremler, çok geniş alanda yıkıma neden oldu, çok can kaybı oldu. Eğer olaylar afete dönüşmeden önce gereken tedbirleri alabilirsek, riskleri azaltabilirsek, bir olay yaşandığında can kayıplarını önleyebilir, en aza indirebiliriz. Eğer bunları yapamazsak 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz gibi çok büyük eş zamanlı yıkımlar söz konusu olabilir. Bu noktada da müdahale güçlerimiz buna yetişmekte zorlanacaklardır. Dolayısıyla öncelikle risk azaltma tedbirlerine yatırım yapmamız, kentlerimizi, toplumumuzu buna karşı hazırlamamız gerekiyor. Bunlar için topyekun tüm paydaşlar olarak birlikte çalışmamız ve bunları uygulamaya sokmamız gerekiyor."