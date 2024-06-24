ODTÜ'de "Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma" konferansı yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan "Uluslararası Kariyer Günleri" kapsamında, "Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.

Açılışta konuşan Özvar, üniversite ve kariyer ilişkisinin küresel düzeyde ele alındığını, Türkiye'nin de üyesi olduğu G20'de bu konunun yoğun şekilde tartışıldığını takip ettiklerini söyledi.

Endüstrileşme, teknolojik ilerleme ve bilimsel gelişmeler başta olmak üzere, bütün dönüşümlerde üniversitelerin merkezi rol oynadığını belirten Özvar, üniversite eğitiminin, değişen ve dönüşen dünyada kariyer elde etmenin en önemli aşaması olarak görüldüğünü ifade etti.

Özvar, Türkiye'de, 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 7 milyon öğrenci olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapasiteye ulaşılmasında son 20 yılda yükseköğretim sistemimize yapılan yatırımların katkısı hayati önemde. 2023 yılında 3,5 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanların doluluk oranı, açık öğretim öğrencileriyle birlikte yüzde 99,8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu ay gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan aday sayısı da yaklaşık 3 milyon civarında gerçekleşti. Genç ve dinamik nüfusumuzun üniversiteye erişim talebi canlılığını korumakta. Bu yoğun ve güçlü talebe, doğru politikalarla cevap vermek önceliklerimizden biridir."

Yükseköğretim Kurulunun gelecek vizyonunda istihdamın önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Özvar, piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları kademeli olarak dönüştürme yolunda somut adımlar attıklarını belirtti.

Özvar, üniversite mezunlarının sadece içerde değil, küresel piyasalarda da kendilerini iyi yetiştirmeleri için gerekli program dönüştürme süreçlerini sürdürdüklerini anlattı.

"71 yeni programa öğrenci alınacak"

YÖK Başkanı Özvar, açtıkları yeni programlar arasında yapay zeka, yazılım ve dijital teknolojilere yönelik olanların öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni programa öğrenci alınacak. Dünyada yapay zeka, yazılım ve dijitalleşme konusunda gerçekleşen büyük dönüşümden ve ilerlemeden ülke olarak uzak durmamız söz konusu değildir."

Özvar, son dönemde üzerinde titizlikte çalıştıkları konulardan birinin mikro yeterlilik olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Yükseköğretim alanında son yıllarda üzerinde ciddiyetle durulan mikro yeterliliklerin, yükseköğretim ve sektörler açısından dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı öngörülmekte. Avrupa yükseköğretim alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esaslar belirlemek üzere paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları şu anda tamamlandırmak üzereyiz, mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi süreci yakın zamanda hayata geçecektir." ifadelerini kullandı.

"15 yıl sonra farkına vardım"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da yaşam boyu kariyer planlamasının öneminin anlaşılmaya başlandığını kaydetti.

Atay, "Kişiler adına karar vermek değil ama onlara alternatifleri, seçenekleri göstermemiz gerekiyor. Yaşam boyu kariyer planlama işi gerçekte varmış, ben 15 yıl sonra farkına vardım." diye konuştu.

Ofis'in geliştirdiği Kariyer Kapısı, Yetenek Kapısı, Ulusal Staj Programı gibi orijinal dijital ortam ve araçların "fırsat eşitliği, şeffaflık ve liyakat" ilkeleri doğrultusunda çalıştığını anlatan Atay, OECD raporlarında da bu dijital araçlardan bahsedildiğini aktardı.

Atay, geliştirilen Erken Dönem Kariyer Destek Sistemi ile öğrenciyi liseden itibaren desteklediklerini, liseden sonra da üniversite kariyer merkezlerinde kariyer planlama dersi verdiklerini ifade etti.

205 üniversitedeki kariyer merkezlerinde, 1 milyondan fazla öğrencinin kariyer planlama dersi aldığını belirten Atay, Ofis tarafından hazırlanan Yetenek Kapısı'nın dijital eğitim platformu YTNK TV'ye 900 bin öğrencinin kayıtlı olduğu, 250 binden fazla eğitimin tamamlandığı bilgisini verdi.

Ulusal Staj Programı ile stajları yaptırılan öğrencilerin, Kariyer Kapısı veya Yetenek Kapısı dijital programları üzerinden iş hayatına adımını atmasını sağladıklarını belirten Atay, "Bir kişi, tamamı ücretsiz bu sistemleri kullanmaya başladığı an bu kişinin işe girmemesi diye bir ihtimal yok. Bu ürünleri kullandığında işi hazır ve mezun olmadan iş teklifi alıyor." dedi.

"Sürecin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de konferanslarda kariyer planlamasının derinlemesine ele alınacağını, ana temanın iş yaşamına geçiş, kariyer hizmeti ve yapay zeka olduğunu aktardı.

Mezunların iş dünyasında karşılaşıcakları zorluklara hazırlıklı olmalarını sağlamak için eğitim kurumları, işverenler ve hükümetlerin işbirliği yapmaları gerektiğine dikkati çeken Kök, geçiş sürecinde yeterli rehberlik alan bireylerin, iş hayatına daha hızlı uyum sağladıkları ve kariyerlerinde daha başarılı olduklarının gözlemlendiğini vurguladı.

Kök, "Bu noktada en iyi uygulamaların ve stratejilerin paylaşılması bu sürecin iyileştirilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Yapay zekanın iş dünyasında önemli dönüşüm yarattığını, bu dönüşümün kariyer planlama sürecine de yansıdığını ifade eden Kök, yapay zeka destekli kariyer hizmetlerinin, bireylerin kariyer planlamasını daha etkili belirlemelerine olanak sağladığını kaydetti.