ODTÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıların sona ermesini talep etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Üniversite öğrencisi grup, ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
Toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi.