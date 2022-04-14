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Odessa savaşa hazırlanıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Başkent Kiev etrafındaki bölgelerin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçmesinin ardından çoğu gözlemci bir konuda hemfikir: Putin'in askeri hedefler listesinde liman kenti Odessa şimdi en üst sıralarda.

Başkent Kiev etrafındaki bölgelerin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçmesinin ardından çoğu gözlemci bir konuda hemfikir: Putin'in askeri hedefler listesinde liman kenti Odessa şimdi en üst sıralarda.

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Liman, Kiev, Güncel, Haberler

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