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Odessa'da bombardıman sonrası kurtarma çalışmaları

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik dün düzenlenen Rus bombardımanında enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları devam etti.

Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik dün düzenlenen Rus bombardımanında enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları devam etti.

Ülkenin Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, dün Rus bombalarının hedefi oldu. Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Moldova, Ukrayna, Liman, Rus, Güncel, Haberler

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