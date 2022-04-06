Odesalılar'ın Tahliyesi Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odesalılar'ın Tahliyesi Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın saldırdığı Odesa'dan ayrılanların sayısı artıyor.

Rusya'nın saldırdığı Odesa'dan ayrılanların sayısı artıyor. Kentten ayrılanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğu gözlemleniyor. 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan toplamda 4 milyondan fazla kişi ayrıldı

.

DailyMotion.com / Güncel

Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title