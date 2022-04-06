Odesalılar'ın Tahliyesi Devam Ediyor

Rusya'nın saldırdığı Odesa'dan ayrılanların sayısı artıyor. Kentten ayrılanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğu gözlemleniyor. 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan toplamda 4 milyondan fazla kişi ayrıldı

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DailyMotion.com / Güncel