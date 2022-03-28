Odesa Tren İstasyonunda 'Moral' Konseri - Haberler

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Odesa Tren İstasyonunda 'Moral' Konseri

DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler Ukrayna'nın üçüncü büyük kenti Odesa'dan. Opera grubu kentin tren istasyonunda sahne aldı ve halka geleneksel şarkılarla moral vermeye çalıştı.

Görüntüler Ukrayna'nın üçüncü büyük kenti Odesa'dan. Opera grubu kentin tren istasyonunda sahne aldı ve halka geleneksel şarkılarla moral vermeye çalıştı. Bazılarının gözyaşları içinde müziği dinlemesi dikkat çekti. Şarkıcı Andriy Harlamov, amaçlarının müzikleriyle insanların moralini yükseltmek olduğunu söyledi

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Opera, Güncel, Haberler

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