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Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş Zeybek Ekibi huzurevi sakinlerine halk oyunları gösterisi sundu

Ödemiş Zeybek Ekibi, Kurban Bayramı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevindeki sakinleriyle bayramlaştıktan sonra zeybek oynadı.

Ödemiş Zeybek Ekibi, Kurban Bayramı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevindeki sakinleriyle bayramlaştıktan sonra zeybek oynadı.

Ödemiş Zeybek Ekibinden Özgür Köroğlu, yaptığı açıklamada, huzurevinde kalanlarla bayramlaşmak hem de onlara zeybek oynayarak moral vermek istediklerini söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu kaydeden Köroğlu "Burada kendi çapımızda böyle bir etkinliğimiz oldu. Onlara moral verdiğimize inanıyorum." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş Belediyesi Kurban Bayramı Köroğlu Güncel Haberler

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